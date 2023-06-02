В Новосибирской области появятся новая туристическая зона и экотропа возле старейшего села

Семь районов Новосибирской области получат господдержку на развитие туризма в 2023 году. Фото: правительство НСО

Семь районов Новосибирской области получат господдержку на развитие туризма в 2023 году. Они прошли конкурсный отбор, который организовало Министерство экономического развития региона. Среди проектов есть экотропы, пляжи и музеи.

Субсидии предоставят в рамках утвержденной правительством НСО госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области». Общая сумма составляет 44,9 миллиона рублей.

Всего в Минэкономразвития региона поступило 26 заявок на участие в конкурсе от 23 муниципальных образований. И только семь проектов получат поддержку.

− В нынешних условиях особенно важно поддержать сферу туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха. В Новосибирской области реализуются меры региональной господдержки, за счет которых районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, а также увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции, – подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Так, возле старейшего села в Маслянинском районе Новосибирской области сделают экотропу. Туристско-информационная экотропа будет называться «Суенга. Легенды и были древней земли» и расположится на месте слияния рек Бердь и Суенга. Село, возле которого она будет проходить, основано в 1644 году.

Также поддержку получит проект, подразумевающий создание туристической зоны на границе с Алтайским краем в Черепановском районе. На средства господдержки обустроят прибрежную зону реки Нижний Сузун при Екатерининской площади в Сузунском районе.

Одним из победителей конкурса стал Ордынский район – там реконструируют входную зону Парка культуры и отдыха «Луневка». В Краснозерском районе реализуют Музейно-туристический проект «Краснозёрье: Наследие. Традиции. Современность» Петропавловского краеведческого музея имени Н.М. Бахмацкого. «Историко-краеведческий музей имени Н.Я. Савченко» – центр краеведения и туризма» Татарского района тоже получит господдержку.

Субсидии муниципальным образованиям могут направить и на разработку документации. Убинскому району выделят деньги на разработку проектно-сметной документации по объекту «Рямовой островок»: в соответствии с проектом, к 2024 году в селе Убинское рядом с центральной библиотекой появится туристический объект, символизирующий рям – многолетний лес на верховом болоте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber