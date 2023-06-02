В Новосибирске в микрорайоне Пашино ликвидация свалки по нацпроекту идет с опережением графика. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске в микрорайоне Пашино ведут работы по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Проведение работ в пятницу, 2 июня, проконтролировали министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин, а также представители других уполномоченных ведомств. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Известно, что ликвидировать свалку начали в апреле 2023 года. После того, как на участке сошел снег. Работы по рекультивации, согласно плану, намерены выполнить в 2023-24 годах.

По словам министра Евгения Шестернина, проделан большой объем работ. Финансирование на них выделяют из федерального, областного и местного бюджетов. Площадь свалки, по данным министра, составляет примерно 11 гектаров. А объем свалочных масс – 1 млн 300 тысяч кубических метров.

Сейчас подрядчик, компания «Экострой» завершила на участке подготовительные работы. Так, на въезде установили паспорт объекта, необходимые знаки, ворота, щит с противопожарным инвентарем. Кроме того, там обустроили электроснабжение и освещение территории стройгородка и так далее.

– Результатом проекта в конце 2024 года станет зеленая зона – холм, засеянный травой с дорогами для обслуживания дренажных труб в том числе. Ликвидация идет с опережением графика на 25%, будем придерживаться этого темпа, тем более погода идет нам на встречу, – сообщил представитель подрядчика Андрей Петренко.

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