Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал о первом погибшем на СВО бойце. Фото: администрация города Искитима Новосибирской области.

Андрей Панфёров, командир новосибирского добровольческого батальона «Вега», рассказал о погибшем на СВО Сергее Гордееве. Известно, что в подразделении он служил в звании младшего сержанта. Погиб боец 7 мая 2023 года.

− Ребята вели огонь, выполняли боевую задачу. Противник начал обстрел по позиции минометного взвода, в котором служил Сергей Сергеевич Гордеев. Первый раз они ушли из-под огня, ушли в укрытие. Но, видимо, с БПЛА противника провели засечку, сняли координаты. И как только наши снова начали вести огонь, по ним снова ударили. И Сергей Сергеевич, поскольку был командиром минометного расчета, героически погиб, выполняя боевую задачу. Это произошло на линии соприкосновения в зоне ответственности отряда. Боец погиб 7 мая 2023 года, – рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Простились с Сергеем Гордеевым 16 мая 2023 года.

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