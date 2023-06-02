Неправильно соединялись сосуды: в Новосибирске хирурги спасли девочку с редчайшей анатомической аномалией

У маленькой пациентки неправильно соединялись сосуды. Фото: Центр имени Мешалкина

Новосибирские хирурги Центра Мешалкина прооперировали девочку, у которой была редчайшая анатомическая аномалия. У пациентки неправильно соединялись сосуды, из-за чего у нее часто случались обмороки и сформировалась сердечная недостаточность.

У ребенка диагностировали аномальное отхождение левой подключичной артерии от ствола легочной артерии. Такая аномалия встречается у 0,8% людей, имеющих правую дугу аорты. Дело в том, что в норме дуга аорты поворачивает в левую сторону.

В год и четыре месяца девочка весила всего семь килограммов. У нее наблюдались одышка, временные нарушения зрения и слуха, а также частые обмороки.

− Обследование в Центре Мешалкина показало слабую пульсацию и низкое артериальное давление на левой руке. Большой сброс крови в легочную артерию привел к росту давления в ней и запустил формирование сердечной недостаточности. Ровно на этот же объем «обкрадывались» мозговой кровоток и кровоснабжение левой руки, − рассказали в медучреждении.

Врачи приняли решение провести операцию. Специалисты сделали разрез в три сантиметра и пересадили конец неправильно расположенной подключичной артерии в левую общую сонную артерию.

Благодаря такой манипуляции удалось «запитать» кровью и руку, и голову. После этого обмороки у ребенка прекратились.

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