В Новосибирске мама второклассника пожаловалась на избиения сына в школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мама ученика 2-го класса гимназии «Горностай» заявила об избиениях сына в школе. Женщина винит одноклассниц сына в том, что они обижают мальчика и бьют. На теле ребенка, говорит сибирячка, остаются синяки и ссадины. Информацию о конфликте КП-Новосибирск подтвердила директор «Горностая» Ирина Путинцева. По словам руководителя, школа направляла комментарий по ситуации в департамент образования мэрии. Документ есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

Оказалось, что в ноябре 2022 года второклассник получил травму в школе. По словам матери, произошло это по вине его одноклассниц.

– Несчастный случай был расследован согласно Приказу Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». Родителям пострадавшего МАОУ ОЦ «Горностай» была выплачена компенсация затрат на медицинское обследование и лечение, – говорится в ответе департамента образования мэрии Новосибирска.

Также известно, что факты регулярных избиений обучающегося одноклассниками, о которых заявляет мать, не находят подтверждения.

– Причины и время появления гематом у обучающегося установить не представляется возможным. Обучающиеся в течение всего учебного процесса находятся под постоянным наблюдением классного руководителя, – утверждают в мэрии.

В департаменте добавили, что ситуация в гимназии взята на контроль.

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