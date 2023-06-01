Смог накрыл левый берег Новосибирска, но специалисты не нашли загрязнений

Левый берег накрыл смог. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 1 июня новосибирцев возмутило полотно из смога, накрывшее левобережье города. Однако приборы Западно-Сибирского гидрометцентра загрязнение не зафиксировали — датчики не показали превышение ПДК веществ в воздухе. О проблеме пишет Сибкрай.ru.

— Зафиксировать можно было, но нет современных методов измерения онлайн. Сейчас снимают показатели четыре раза в сутки. Их увозят в лабораторию и специальными реагентами уже проверяют, насколько превышается ПДК по каждому веществу. Они утром, допустим, сняли, и только к 14:00 обработают эту информацию, – рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Так, специалисты зафиксировали превышение концентрации пыли в Советском и Заельцовском районах. В Кировском и Ленинском районе устаревшее оборудование не выявило загрязнений.

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