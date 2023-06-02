Жителей Новосибирской области возмутил подросток, бивший с размаху памятник в парке

Подросток ударил памятник. Фото: скриншот из видео

Жителей Новосибирской области возмутил подросток, бивший памятник. Инцидент произошел в Барабинске, в парке недалеко от краеведческого музея.

- Это памятник семейной паре. Бабушка и дедушка сидят на скамье, в руках у пенсионерки голубь. Только вот бабушка уже в ремонте. Ее разломали, она сейчас в ремонте. Неужели за дедушку взялись? – возмущаются местные жители.

Подросток попал на камеры 31 мая 2023 года. На кадрах видно, как он с размаху бил по скульптуре рукой.

Сломалось ли что-то у памятника, неизвестно. Однако ситуация до глубины души возмутила местных.

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