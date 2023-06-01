Новосибирцев бесплатно протестируют на инфекции, передающиеся половым путем

В Новосибирске в июне будут работать тест-мобили Областного кожвендиспансера. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в июне будут работать тест-мобили Областного кожвендиспансера. В них люди смогут обратиться за бесплатным тестированием на инфекции, передающиеся половым путем. График работы тест-мобиля опубликовали в областном минздраве.

— 6 июня, с 9 до 18 часов — Бронная, 7, около поликлиники № 17. Акция пройдет в рамках дня здоровья жителей Кировского района, — сообщили в минздраве. — 14 июня, с 9 до 15 часов — Краснообск, 93, около фитоцентра «Ромашка».

В этих тест-мобилях можно будет не только сдать анализы на инфекции, но и проверить родинки. Обследования проводят с соблюдением врачебной тайны по ОМС.

В мэрии города также опубликовали расписание работы тест-мобиля, где можно будет провериться на ВИЧ-инфекцию и Гепатит С. В пятницу, 2 июня, он будет работать на улице Дуси Ковальчук 179/2, а в понедельник, 19 июня, на улице Богдана Хмельницкого, 40. Пройти тестирование бесплатно может любой желающий. По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, новосибирцы могут обратиться по телефону 349-59-65 и в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» на базе городской инфекционной клинической больницы № 1

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