Врачи НИИТО помогли новосибирцу с омертвевшей костью в ноге

Благо, что сибиряк пришел к врачам вовремя. Фото: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Хирурги-ортопеды НИИТО помогли жителю Новосибирска, который ходил с омертвевшей костью в ноге. О необычной операции рассказали сотрудники института.

— После консультации и обследований был определён диагноз — асептический некроз таранной кости. Мы прервали воспаление на самой ранней стадии и остановили распространение омертвения, — объяснил врач НИИТО, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.

Все началось зимой 2022 года. Сибиряк убирал снег у дома и подвернул левую ногу, но не придал этому значения. После этого голеностоп начал болеть, а через полмесяца нога опухла.

Пациент передвигался на костылях около 8 месяцев и берег ногу, пока проходил медикаментозную и физиотерапию.

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