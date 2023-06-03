Адская 32-градусная жара расплавит Новосибирск

+32 градуса! Такого пекла в начале июня давно не было! Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Первый июньский выходной принесет в Новосибирск невероятную жару. 3 июня ночью будет +14…+16 градусов, днем — +30…+32. А на небе — ни облачка.

— В субботу будет ясно, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет еще жарче: +12…+17 градусов ночью и до +27…+32 градусов днем. Местами столбики термометра покажут даже +37! Осадков в регионе также не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер