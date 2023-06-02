Это будет пекло: в пятницу в Новосибирск придет жара до +31 градуса

2 июня в Новосибирске жара усилится до +31 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последний рабочий день новосибирцев ждет анормальная жара, которую давно обещали синоптики. Уже ночью 2 июня будем спать с открытыми окнами: синоптики обещают +12…+14 градусов, а днем — +29…+31.

— Будет малооблачно, без осадков. Южный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температуры ночью похолодает до +11…+16, местами +5…+10. Днем потеплеет до +27…+32 градусов. Будет малооблачно, без осадков.

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