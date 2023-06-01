На ремонт поликлиники № 1 потратят более миллиона рублей

На ремонт готовы потратить более миллиона рублей. Фото:Ксения Тимофеева

В Новосибирске поликлинику № 1 планируют отремонтировать за миллион рублей. Здание находится на улице Серебренниковской, 42 и является объектом культурного наследия.

Сейчас власти ищут подрядчика. Объявление об этом появилось на сайте «Витрина закупок Новосибирской области». Заплатить за работы готовы выплатить 1 миллион 36 тысяч.

По договору подрядчик должен будет покрасить стены, поклеить обои, уложить плитку, положить линолеум и плинтуса. А ещё - сменить двери, батареи,умывальники, светильники и розетки.

Построена поликлиника была в 1920-х годах. Здание признали памятником архитектуры регионального значения в 1987 году.

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