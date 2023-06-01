В Новосибирской области трактор завалился на бок после ДТП с иномаркой: пострадали два человека

Трактор перевернулся на бок после ДТП с иномаркой. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на дороге между посёлками случилось ДТП с трактором и иномаркой. Авария произошла днём в четверг, 1 июня. Последствия ДТП засняли очевидцы и выложили в сеть.

— На дороге 50Н-2116 между Верх-Тулой и Ленинским столкнулись toyota corolla ceres и трактор, завалившийся на правый бок, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

В областном ГИБДД рассказали, что 38-летний водитель «Тойоты» на на нерегулируемом перекрестке столкнулся с попутным трактором Беларусь, за рулём которого сидел 34-летний водитель.

— В результате столкновения травмы получил водитель легковушки и его 32-летний пассажир. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются, — сообщили в областном ГИБДД.

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