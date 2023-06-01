«Мы поругались, и он ушел из дома»: жительница Новосибирска ищет своего супруга, пропавшего две недели назад

Новосибирец Сергей Владимирович Нарежнев пропал после ссоры с супругой. Фото: предоставлены Марией

Новосибирец Сергей Владимирович Нарежнев пропал после ссоры с супругой. Мужчина не появляется дома уже две недели. Об этом КП-Новосибирск сообщила его жена Мария.

Известно, что сибиряк ушел из дома 15 мая.

− Мы живем на КСМе в Первомайском районе, у нас двое детей. Так получилось, что мы с мужем поругались, и он ушел. Причем ушел без вещей, при нем был паспорт, − рассказала КП-Новосибирск Мария Нарежнева. – Я всех обзвонила, какие только были контакты. Родственники, друзья ничего не знают.

Сергей худощавый, был одет в синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении Сергея Нарежнева, позвоните по номерам 89538721400 (Мария), 89538591087.

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