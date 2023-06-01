Мэр Новосибирска Локоть пообещал ко Дню города завершить основные работы в парке «Арена»

Основные работы в парке «Арена» у нового ЛДС завершат ко Дню города. Фото: мэрия Новосибирска

Основные работы в парке «Арена» у нового ЛДС завершат ко Дню города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Анатолий Локоть.

− Для нас важно, чтобы именно ко Дню города был результат, который бы позволил использовать полноценно всю площадку парка для прогулок, отдыха, занятий спортом, − подчеркнул градоначальник.

Глава Новосибирска отметил, что территорию продолжают озеленять. Там уже сделали остановку общественного транспорта, расставили указатели. Также полностью готовы детская, баскетбольная и волейбольная площадки.

Анатолий Локоть отметил, что скейт-парк у нового ЛДС будет безопасным и сертифицированным. Площадка полностью соответствует ГОСТам.

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