В Новосибирске прокуратура добилась предоставления жилья семье с четырьмя детьми

Прокуратура Новосибирска защитила жилищные права семьи с четырьмя детьми.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Новосибирска защитила жилищные права семьи с четырьмя детьми. Сибиряки не могли заключить договор социального найма, поскольку утратили за давностью лет ордер на вселение в жилое помещение.
Тогда прокурор обратился в Ленинский районный суд.
− Прокурор города Новосибирска обратился в суд с иском о признании за гражданами права пользования жилым помещением на условиях социального найма, обязании органа местного самоуправления заключить договор найма жилого помещения, − сообщили в региональной прокуратуре.
Суд встал на сторону многодетной семьи и в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокурора. Ведомство взяло на контроль исполнение решения суда.
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