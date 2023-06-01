В Новосибирске прокуратура добилась предоставления жилья семье с четырьмя детьми

Прокуратура Новосибирска защитила жилищные права семьи с четырьмя детьми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирска защитила жилищные права семьи с четырьмя детьми. Сибиряки не могли заключить договор социального найма, поскольку утратили за давностью лет ордер на вселение в жилое помещение.

Тогда прокурор обратился в Ленинский районный суд.

− Прокурор города Новосибирска обратился в суд с иском о признании за гражданами права пользования жилым помещением на условиях социального найма, обязании органа местного самоуправления заключить договор найма жилого помещения, − сообщили в региональной прокуратуре.

Суд встал на сторону многодетной семьи и в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокурора. Ведомство взяло на контроль исполнение решения суда.

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