В Новосибирске волонтеры купили инвалидную коляску собаке, у которой отказали задние лапы

У собаки Хлои с отказавшими задними лапками появилась инвалидная коляска. Фото: animal_nsk

У собаки Хлои с отказавшими задними лапками появилась инвалидная коляска. Об этом рассказали волонтеры в группе animal_nsk в социальной сети «ВКонтакте».

Малышку нашли зимой в лютый мороз – она лежала на обочине и замерзала. У собаки была серьезная травма. Волонтеры оперативно выехали на место и забрали бедняжку. Хлою выходили, однако восстановить ее задние лапы не удалось.

Чтобы животное могло полноценно двигаться, ему заказали инвалидную коляску. И вот вчера изделие доставили и сразу же проверили в действии. Хлоя очень обрадовалась этому подарку.

− Вы только посмотрите на нашу птичку, которая впервые видит колясочку, но уже мчится изо всех сил куда глаза глядят. Хлоюшка пока побаивается улицы и непривычных звуков, но у нее все просто замечательно получается, пожелаем малышке успехов, − написали волонтеры.

Они поблагодарили всех, кто подарил питомцу шанс жить полноценной собачьей жизнью.

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