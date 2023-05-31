«Кровь была повсюду»: мужчина серьезно поранил ногу в новосибирском алкомаркете

После того, как рану обработали, очевидцы вызвали скорую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полдень 31 мая продавцы магазина с алкоголем вызвали наряд ГБР по тревожной кнопке. Прибывшие бойцы увидели пол, залитый кровью. О произошедшем КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе АБ «Гвардии».

— Пришла девушка, которая захотела купить шампанское. Она уронила и разбила одну бутылку. Затем пришел ее спутник, и она уронила и разбила еще одну. На второй раз осколки от бутылки поранили мужчине ногу — ему порезало лодыжку, — уточнили в агентстве.

Пострадавший возместил весь ущерб и даже доплатил за неудобства. В соседнем подъезде очевидцы перевязали ему ногу тканью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber