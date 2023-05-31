В Центре Новосибирска иномарка сбила несовершеннолетнего самокатчика

Парня увезли в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном районе Новосибирска 43-летний водитель «Тойоты Чайзер» сбил подростка на самокате.

— Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны площади Будагова. Он наехал на 17-летнего самокатчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

В итоге парня увезли на скорой. Пока неясно, с какими травмами.

Согласно ПДД, водители самокатов и велосипедов обязаны спешиваться, пересекая проезжую часть.

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