В Центре Новосибирска иномарка сбила несовершеннолетнего самокатчика

Парня увезли в больницу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Центральном районе Новосибирска 43-летний водитель «Тойоты Чайзер» сбил подростка на самокате.
— Водитель двигался по улице Красный проспект со стороны площади Будагова. Он наехал на 17-летнего самокатчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
В итоге парня увезли на скорой. Пока неясно, с какими травмами.
Согласно ПДД, водители самокатов и велосипедов обязаны спешиваться, пересекая проезжую часть.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер