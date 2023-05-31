В Новосибирскую область придет жара до +37 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирскую область придет жара до +37 градусов. Синоптики обещают новосибирцам ясную, жаркую и сухую погоду на первые дни лета.

— В Новосибирской области 1 и 2 июня ожидается потепление до +25…+36 градусов. Погода будет ясной, преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — 3 июня в регионе потеплеет до +32…+37 градусов. Преимущественно без осадков, днем по западу местами кратковременные дожди грозы.

Температуру в районе +29 градусов тепла синоптики обещают и на 4, 5, 6 июня. В эти дни местами также возможны небольшие дожди.

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