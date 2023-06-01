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НовостиОбщество1 июня 2023 0:00

Первый день лета в Новосибирске начнется с 28-градусной жары

1 июня в Новосибирск придёт жара до +28 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Лето начнется с необыкновенной жары.

Лето начнется с необыкновенной жары.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске — первый день лета, и в этом году он выдастся необыкновенно жарким. Уже ночью будет лёгкая прохлада, +11...+13 градусов. А днём температура повысится до +26...+28.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами до 12, — передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет до +14, а днём перевалит за +30. Осадков на сегодня в регионе не обещают.