Германия закроет консульство в Новосибирске

ФРГ объявила о закрытии консульства в четырех российских городах — в их числе оказался и Новосибирск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ объявила о закрытии консульства в четырех российских городах — в их числе оказался и Новосибирск. Об этом стало известно в среду, 31 мая.

— Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране, — передает издание РИА Новости.

Кроме Новосибирска, консульства перестали работать в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Консульство осталось только в столице

На сайте консульства также отметили, что сокращение численности сотрудников коснется не только консульства, но и других организаций:

— Сокращения численности сотрудников коснутся не только посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы, — сообщается на сайте консульства.

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