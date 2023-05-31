Дом новосибирской эко-защитницы арестовали после вмешательства в разработку карьера

Общественник пыталась помешать разработке карьера. Фото: Управление Судебного департамента по региону.

В Новосибирске имущество эко-активистки арестовали по делу о вмешательстве в разработку песчаного карьера «Кучино».

— Сергеева должна была выплатить ООО «Старица» 111 тысяч рублей, чего она добровольно не сделала в полном объеме. Пристав запретил ей проводить действия по регистрации с имуществом. В случае непогашения должницей оставшейся суммы долга в 78 тысяч земельный участок и дом на нем выставят на торги, — сообщили в Управлении Судебного департамента по региону.

Общественник стала должницей после того, как неоднократно пыталась помешать строительству карьера. Через суды под разными предлогами она даже приостановила разработку карьера, но лишь временно.

Теперь исполнитель работ требует возместить расходы на судебные тяжбы и экспертизы.

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