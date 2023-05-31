Прокуратура Новосибирска помогла девочке-инвалиду покрыть расходы на лечение

Прокуратура помогла больному ребенку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Заельцовского района через суд помогла ребенку-инвалиду. Мама девочки, страдающей диабетом, обращалась к областному минздраву.
— Суд удовлетворил требования прокуратуры, в мае 2023 года матери выплатили 67 тысяч рублей за покупку системы непрерывного мониторинга для дочки, — сообщили в ведомстве.
Также благодаря содействию прокуратуры девочке купили дополнительное медицинское оборудование — датчики для системы мониторинга.
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