Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 11:25

Прокуратура Новосибирска помогла девочке-инвалиду покрыть расходы на лечение

Маме ребенка пришлось идти в суд
Данила ШУЛЯК
Прокуратура помогла больному ребенку.

Прокуратура помогла больному ребенку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Заельцовского района через суд помогла ребенку-инвалиду. Мама девочки, страдающей диабетом, обращалась к областному минздраву.

— Суд удовлетворил требования прокуратуры, в мае 2023 года матери выплатили 67 тысяч рублей за покупку системы непрерывного мониторинга для дочки, — сообщили в ведомстве.

Также благодаря содействию прокуратуры девочке купили дополнительное медицинское оборудование — датчики для системы мониторинга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber