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НовостиОбщество31 мая 2023 10:01

Ведущая 1 канала Барановская обвинила парикмахера из Новосибирска в сатанизме

Бизнесмен помогает больным детям
Данила ШУЛЯК
Мужчину раскритиковали за оригинальное название парикмахерской.

Мужчину раскритиковали за оригинальное название парикмахерской.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юлия Барановская — телезвезда шоу «Мужское / Женское» — сильно раскритиковала бизнес-проект новосибирца, который открыл парикмахерскую для больных детей.

В мае 2023 года на Первом канале показали новый выпуск шоу. Там ведущая остро высказывалась про парикмахерскую с названием «Детская пыточная» и логотипом с головой дьявола.

В этом заведении стригут детей с ДЦП, аутизмом и другими проблемами здоровья. Сама телеведущая инцидент не комментировала.

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