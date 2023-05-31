Ведущая 1 канала Барановская обвинила парикмахера из Новосибирска в сатанизме

Мужчину раскритиковали за оригинальное название парикмахерской.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Юлия Барановская — телезвезда шоу «Мужское / Женское» — сильно раскритиковала бизнес-проект новосибирца, который открыл парикмахерскую для больных детей.
В мае 2023 года на Первом канале показали новый выпуск шоу. Там ведущая остро высказывалась про парикмахерскую с названием «Детская пыточная» и логотипом с головой дьявола.
В этом заведении стригут детей с ДЦП, аутизмом и другими проблемами здоровья. Сама телеведущая инцидент не комментировала.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер