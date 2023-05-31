«Казалось, никто не сможет мне помочь»: новосибирская школьница рассказала Ксении Собчак о травле в школе

Школьница из Новосибирска, которую затравили в школе, снялась в документальном фильме Ксении Собчак. Фото: стоп-кадр // "Осторожно, Собчак".

Героиней документального фильма Ксении Собчак стала Божена Качан, 16-летняя девочка из Новосибирска. Юная сибирячка рассказала телеведущей о том, что подверглась школьной травле.

– Я пыталась дать отпор. Но это заканчивалось тем, что меня еще больше травили. Я просто не знала, к кому мне обратиться, чтобы мне помогли. Было ощущение, что никто не сможет мне помочь, – поделилась с Ксенией Собчак Божена.

Девочка полтора года подвергалась травле со стороны одноклассников после смены школы. По словам Божены, причины для травли не было.

– Единственное, что было с моей стороны – попытки подружиться, – говорит сибирячка.

Девочка даже начала курить, чтобы быть на одной волне со сверстниками. Но и это не помогло.

– Как бы я не старалась выстроить отношения с этими людьми, ничего не получалось. Были ситуации, что мне харкали под ноги, – добавила Божена.

Позже, по словам девочки, ей предложили ходить и оборачиваться, угрожали избить. Дошло до того, что сверстницы решили воплотить угрозы в жизнь. Они собрались, чтобы избить девочку. Случайным образом вмешалась классная руководитель и воспрепятствовала расправе. После всего пережитого Божену перевели на домашнее обучение.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Божена получила титул «Юной топ-модели России» на Всероссийском конкурсе красоты. Тогда, в 2017, десятилетняя Божена заняла первое место в своей возрастной категории.

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