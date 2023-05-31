В Новосибирской области в 2023 году сдадут более 60 объектов социальной инфраструктуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Новосибирской области в эксплуатацию ввели 1,329 млн кв.м жилья. Это на 36% превышает прошлогодние показатели. Министр строительства региона Алексей Колмаков на пресс-конференции рассказал о том, как строятся в регионе соцобъекты и жилье. А также осветил решение вопросов обманутых дольщиков в НСО и проблемы кадрового дефицита в сфере строительства.

– В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие – никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Губернатором региона перед нами поставлена задача – параллельно со строительством жилья, создавать социальную инфраструктуру для жителей региона, – рассказал Алексей Колмаков.

По его словам, в 2023 году власти очень оперативно провели конкурсы на все новые объекты. Речь о тех, ввод которых запланирован на 2023 и 2024 годы.

– На данный момент отторгованы и заключены контракты на строительство более 50 ФАПов, возведение которых будет вестись в ближайшие два года, 35 из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, – уточнил министр.

Он добавил, что в 2023 году в рамках строительной программы в НСО планируют построить 66 объектов инфраструктуры. А в ближайшие 3 года – 137 объектов. На эти цели предусмотрено из областного бюджета свыше 59,9 млрд рублей. Из этой суммы в 2023 году освоят более 29 миллиардов.

Также в области продолжают решать проблему обманутых дольщиков. Для это власти применяют следующие механизмы: работа Правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территории» (завершение строительства восьми домов, выплата компенсации более двум тысячам гражданам по 24 домам). К региональным мерам относятся масштабные инвестиционные проекты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber