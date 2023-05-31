В Новосибирске застройщика привлекли к ответственности за отсутствие ограждения на стройках

В Советском районе Новосибирска застройщик не огородил два строящихся здания. Фото: прокуратура НСО
В Советском районе Новосибирска застройщик не огородил два строящихся здания. За это его привлекли к дисциплинарной ответственности.
Данные нарушения были выявлены прокуратурой.
− В нарушение закона застройщик не обеспечил ограждение территории, чем допустил свободный проход граждан на территорию строительной площадки, что привело к созданию непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей, − подчеркнули в региональном ведомстве.
Прокурор внес представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого застройщик установил заборы вокруг объектов.
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