Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 4:11

В Новосибирске застройщика привлекли к ответственности за отсутствие ограждения на стройках

Вокруг двух объектов не было забора
Анастасия ХРОМЫХ
В Советском районе Новосибирска застройщик не огородил два строящихся здания. Фото: прокуратура НСО

В Советском районе Новосибирска застройщик не огородил два строящихся здания. Фото: прокуратура НСО

В Советском районе Новосибирска застройщик не огородил два строящихся здания. За это его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Данные нарушения были выявлены прокуратурой.

− В нарушение закона застройщик не обеспечил ограждение территории, чем допустил свободный проход граждан на территорию строительной площадки, что привело к созданию непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей, − подчеркнули в региональном ведомстве.

Прокурор внес представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого застройщик установил заборы вокруг объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber