В Октябрьском районе Новосибирска у жилого дома произошла драка.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Октябрьском районе Новосибирска на улице Владимира Высоцкого произошла потасовка. О драке в соцсети рассказали очевидцы.
Как написали в группе «АСТ-54», случился инцидент у дома №42. Очевидцы утверждают, что в драке участвовали двое мужчин. Один из них, по словам горожан, – мигрант.
За потасовкой с улюлюканьем наблюдала толпа зевак. Разнять дерущихся никто не пытался.
За потасовкой с улюлюканьем наблюдала толпа зевак. Разнять дерущихся никто не пытался. Фото: скриншот// "АСТ-54".
В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся еще не прокомментировали.
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