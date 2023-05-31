В Октябрьском районе Новосибирска у жилого дома произошла драка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Владимира Высоцкого произошла потасовка. О драке в соцсети рассказали очевидцы.

Как написали в группе «АСТ-54», случился инцидент у дома №42. Очевидцы утверждают, что в драке участвовали двое мужчин. Один из них, по словам горожан, – мигрант.

За потасовкой с улюлюканьем наблюдала толпа зевак. Разнять дерущихся никто не пытался.

За потасовкой с улюлюканьем наблюдала толпа зевак. Разнять дерущихся никто не пытался. Фото: скриншот// "АСТ-54".

В ГУ МВД по Новосибирской области случившееся еще не прокомментировали.

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