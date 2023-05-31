В Новосибирске мужчина перебросил на территорию СИЗО сверток с телефонами

Сибиряк перебросил сверток с мобильниками через забор и был пойман с поличным. Фото: ГУФСИН по НСО

В Новосибирске задержали мужчину, который пытался доставить мобильные телефоны в СИЗО. Сибиряк перебросил сверток с мобильниками через забор и был пойман с поличным.

Инцидент произошел 28 мая 2023 года. Сотрудники следственного изолятора № 1 увидели по камерам, как неизвестный пытается доставить запрещенные предметы на территорию учреждения.

На место оперативно прибыла резервная группа караула. Мужчина был задержан.

− В ходе проведения проверочных мероприятий на одном из участков внутренней запретной зоны был обнаружен полимерный сверток с тремя мобильными телефонами, − рассказали в пресс-службе ГУФСИН по НСО.

Задержанного доставили в оперативный отдел следственного изолятора. Там он добровольно выдал сотрудникам еще один пакет с двумя телефонами.

Сотрудников отдела охраны поощрят за пресечение правонарушения. А на сибиряка составили протокол об административном нарушении – ему грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей. Все телефоны изъяли.

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