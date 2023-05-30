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НовостиОбщество30 мая 2023 17:30

Новосибирский Совет отцов требует отменить спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в ДКЖ

Активисты готовят обращение в прокуратуру
Данила ШУЛЯК
Общественники хотят отменить концерт.

Общественники хотят отменить концерт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске Совет отцов борется за отмену спектакля «Эйнштейн и Маргарита», который должны поставить во Дворце культуры железнодорожников. Об этом КП-Новосибирск рассказал глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

— Сейчас готовим обращение в прокуратуру и надзорные органы. Там выступают люди, которые плохо говорят о нашем Отечестве, — пояснил в разговоре общественник.

До этого нашумевшую постановку уже отменили в Екатеринбурге по «техническим причинам». Общественники надеются, что и в Новосибирске спектакля не будет.

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