Эксперты рассказали, чем ЕГЭ-2023 отличается от экзаменов прошлых лет

В 2023 году в ЕГЭ появились новые задания по некоторым предметам. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области с конца мая начали сдавать ЕГЭ. 26 мая выпускники школ проходили итоговую аттестацию по литературе, географии и химии, 29–30 мая — по русскому языку.

В этом году повысились минимальные требования к баллам для обществознания, физики, биологии, химии, литературы и информатики. Новые задания появятся на экзаменах по математике, физике, химии, истории, сообщает NEWS.ru.

— На ЕГЭ по географии ученикам будут выдаваться актуальные карты территории РФ, — сообщили в Рособрнадзоре. Также в ведомстве заявляли, что если изучение того или иного материала не было предусмотрено программой, то задания по такому материалу не включаются.

Порог по баллам тоже разный, в зависимости от того, куда собирается поступать ученик. Для абитуриентов вузов он выше. Обязательными для сдачи являются русский язык, а также математика базового и профильного уровня. Помимо этого, выпускники выбирают два дополнительных предмета или более — в зависимости от специальности, которую выбрал для себя одиннадцатиклассник.

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