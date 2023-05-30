Первый после пандемии рейс запустили из Новосибирска в Пекин

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый после пандемии рейс вылетел из новосибирского аэропорта Толмачево в Пекин. Информация об этом появилась на информационном табло аэропорта. Первый «Боинг» вылетел 29 мая.

— Выполнение рейсов в столицу Китая Пекин будет два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Вылет из Пекина будет выполняться по вторникам и пятницам. Также с 27 мая выполняются регулярные рейсы в Урумчи начинается один раз в неделю по субботам. Вылет из Урумчи будет выполняться по воскресеньям, — сообщали ранее в пресс-службе Толмачево.

Стоимость билета, по данным сайта авиакомпании, от 19,2 тыс. рублей в одну сторону. Время в полете — 5 часов.

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