Новосибирский фотограф показал снимки студентов НГТУ из разных уголков мира

Новосибирский фотограф показал снимки студентов НГТУ. Фото: Александр ИВАНОВ
В Новосибирске по программе обмена обучаются тысячи иностранных студентов. Фотограф Александр Иванов решил запечатлеть их в национальных костюмах. Моделями ему послужили студенты НГТУ.
Студенты позировали фотографу в национальных костюмах. Фото: Александр ИВАНОВ
— Через фотографию можно познакомиться с представителем национальности, увидеть национальную культуру. Ведь в Новосибирске проживает более 120 национальностей, но мало кто из местных жителей знает о традициях, национальной одежде и представителях этнических культур, — рассказал Александр КП-Новосибирск.
В Новосибирске по программе обмена обучаются тысячи иностранных студентов. Фото: Александр ИВАНОВ
В первый раз его фотовыставка открылась в 2022 году на площади Ленина — тогда участниками стала молодежь национально-культурных автономий, общин и диаспор города и региона.
В вузе учатся ребята со всех уголков мира. Фото: Александр ИВАНОВ
Фотограф считает, что через снимки можно познакомиться с культурой людей. Фото: Александр ИВАНОВ
В Новосибирске проживает более 120 национальностей. Фото: Александр ИВАНОВ
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