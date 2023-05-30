Новосибирский фотограф показал снимки студентов НГТУ из разных уголков мира

Новосибирский фотограф показал снимки студентов НГТУ. Фото: Александр ИВАНОВ

В Новосибирске по программе обмена обучаются тысячи иностранных студентов. Фотограф Александр Иванов решил запечатлеть их в национальных костюмах. Моделями ему послужили студенты НГТУ.

Студенты позировали фотографу в национальных костюмах. Фото: Александр ИВАНОВ

— Через фотографию можно познакомиться с представителем национальности, увидеть национальную культуру. Ведь в Новосибирске проживает более 120 национальностей, но мало кто из местных жителей знает о традициях, национальной одежде и представителях этнических культур, — рассказал Александр КП-Новосибирск.

В Новосибирске по программе обмена обучаются тысячи иностранных студентов. Фото: Александр ИВАНОВ

В первый раз его фотовыставка открылась в 2022 году на площади Ленина — тогда участниками стала молодежь национально-культурных автономий, общин и диаспор города и региона.

В вузе учатся ребята со всех уголков мира. Фото: Александр ИВАНОВ

Фотограф считает, что через снимки можно познакомиться с культурой людей. Фото: Александр ИВАНОВ

В Новосибирске проживает более 120 национальностей. Фото: Александр ИВАНОВ

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