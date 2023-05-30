В самолет Красноярск-Новосибирск попала молния. Фото: Виктория МИНАЕВА

В самолет Красноярск-Новосибирск попала молния. Инцидент случился в понедельник, 29 мая.

— Как сообщила инспекция аэропорта «Толмачево» в Новосибирске на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания молнии (прожиг) на двигателе. Со слов экипажа на снижении был замечен разряд молнии впереди справа в непосредственной близости, — сообщает телеграм-канал «Авиацинцидент».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево» рейс приземлился в 12:47 30 мая.

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