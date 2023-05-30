В Бердске семь автобусов приостановили работу из-за сообщения о минировании

Специалисты тщательно осмотрели автобусы и не обнаружили в них взрывных устройств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром во вторник, 30 мая, семь автобусов № 1 в Бердске сняли с маршрута из-за сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск рассказала директор МУП «Бердское автотранспортное предприятие» Елена Бороздина.

− Сегодня поступил сигнал нашим механикам о том, что в автобусах, работающих на маршруте № 1, заложено взрывчатое вещество. Это было в семь утра. Приняли решение остановить автобусы, вывести из салона людей. Водителей тоже увели подальше, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Елена Бороздина. – Созвонились оперативно с дежурной частью и сосредоточили все автобусы подальше от жилых домов, в полях. На место прибыли кинолог с собакой и оперативная группа.

Специалисты тщательно осмотрели автобусы и не обнаружили в них взрывных устройств.

− Водители вернулись на маршрут только после того, как все автобусы были осмотрены специалистами и собакой, − подчеркнула директор МУП «Бердское автотранспортное предприятие».

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