Новосибирец не выплатил сыну 51 тысячу рублей по алиментам из-за больничного

Житель Каргата задолжал сыну 51 тысячу рублей по алиментам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец, сидевший на больничном с января, задолжал 51 тысячу рублей по алиментам. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Житель Каргата не сообщил судебному приставу о том, что ушел на больничный. В результате чего деньги с его зарплаты на содержание 13-летнего сына перестали поступать. Так продолжалось несколько месяцев.

− Должника вызвали на прием к судебному приставу-исполнителю. Мужчина пояснил, что думал, что в период больничного с него не будут удерживать алиментные платежи, − отметили в публикации.

В отношении должника вынесли ряд запретов и ограничений. Среди них – запрет на выезд из страны. Именно это подвигло сибиряка полностью погасить долг, так как он собирался отправиться в поездку.

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