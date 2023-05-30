В Новосибирске задержали 64-летнего сторожа, домогавшегося школьниц

В Новосибирске полицейские задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах до школьниц.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске полицейские задержали 64-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах до школьниц. Сразу несколько девочек пожаловались на то, что он приставал к ним.
— Сейчас расследуется уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
В ведомстве также отметили, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению.
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