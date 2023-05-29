В Новосибирске 1 июня потеплеет до +28 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 1 июня потеплеет до +28 градусов. Синоптики обещают сибирякам ясную и жаркую погоду в первый летний день.

— В четверг, 1 июня, температура воздуха ночью достигнет +11…+13 градусов, днем потеплеет до +26…+28 градусов. Погода будет ясной и без осадков. Южный ветер будет дуть 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают сибирякам в первый летний день температуру воздуха от 13 до 17 градусов тепла, ясную погоду без осадков.

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