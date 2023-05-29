Минсельхоз заявил о рисках неурожая кормов из-за засухи в Новосибирской области

Минсельхоз Новосибирской области заявил о рисках неурожая многолетних трав в связи с дефицитом осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз Новосибирской области заявил о рисках неурожая многолетних трав в связи с дефицитом осадков. Об этом сообщил глава ведомстве Евгений Лещенко на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 29 мая.

Министр отметил, что о недостатке влаги в почве заявляют аграрии со всех районов региона. В отсутствии дождей каждый день снижаются шансы на получение хорошего урожая. Минсельхоз консультируется по этому вопросу с Сибирским федеральным научным центром агротехнологий.

К счастью, дождь в Новосибирской области прошел в понедельник, 29 мая. Осадки метеорологи обещают и ночью во вторник, 30 числа.

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