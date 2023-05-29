В одном из районов Новосибирска 29 мая выпал град

В одном из районов Новосибирска днем в понедельник выпал снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из районов Новосибирска днем в понедельник, 29 мая, выпал град Погода решила удивить горожан в конце весны.

— У нас пошел град сегодня днем, где-то примерно в два часа. Сначала подумали, что обычный дождь, потом уже обратили внимание. Но он быстро растаял, — рассказали КП-Новосибирск жители Заельцовского района.

Синоптики обещают жителям Новосибирской области дожди и грозы и ночью во вторник, 30 мая. Днем будет хоть и пасмурно, но без осадков. Температура воздуха достигнет +8…+13 градусов ночью, +21…+26 градусов днем.

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