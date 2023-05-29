В Новосибирске продавец «К&Б» тратил деньги из кассы

Парень брал деньги из кассы алкомаркета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 24 мая Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор продавцу алкомаркета. Тот воровал деньги из кассы.

— Продавец украл 20420 рублей из кассы. Также обвиняемый сдал в ломбард чужой телефон за 7500 рублей, — указано на сайте суда.

По двум преступлениям с подсудимого взыскали 7500, а также присудили ему 300 часов обязательных работ. Сумму в 20,5 тысячи рублей, украденную из кассы, он тоже вернул. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber