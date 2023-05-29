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НовостиОбщество29 мая 2023 9:23

Новосибирцы спасли бездомного кота, забравшегося на высокое дерево

Спасательная операция прошла успешно
Екатерина ЯГАНОВА
Ради спасения бездомного кота мужчина забрался на высокое дерево.

Ради спасения бездомного кота мужчина забрался на высокое дерево.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник на площади Станиславского в Новосибирске случайные прохожие сняли бездомного кота с высокого дерева. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», до этого испуганное животное металось по дороге.

- Неравнодушные люди залезли на дерево, чтобы снять кота, - написано в публикации.

В спасательной операции участвовали мужчина и женщина. Первый забрался на дерево почти по гладкому стволу и снял кота с ветки, передав его в руки женщине. Как сообщили в паблике, животное сразу отвезли в ветеринарную клинику и параллельно стали искать хорошие руки.

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