Новосибирцы спасли бездомного кота, забравшегося на высокое дерево

Ради спасения бездомного кота мужчина забрался на высокое дерево. Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник на площади Станиславского в Новосибирске случайные прохожие сняли бездомного кота с высокого дерева. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», до этого испуганное животное металось по дороге.

- Неравнодушные люди залезли на дерево, чтобы снять кота, - написано в публикации.

В спасательной операции участвовали мужчина и женщина. Первый забрался на дерево почти по гладкому стволу и снял кота с ветки, передав его в руки женщине. Как сообщили в паблике, животное сразу отвезли в ветеринарную клинику и параллельно стали искать хорошие руки.

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