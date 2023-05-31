Пройти медико-социальную экспертизу можно будет удаленно

Фото: https://ru.freepik.com/

С 1 июня 2023 года вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 апреля 2023 года № 316н «Об утверждении особенностей организации и проведения медико-социальной экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий». В соответствии с новым нормативно-правовым документом в ряде случаев граждане смогут пройти медико-социальную экспертизу дистанционно.

При несогласии с решением бюро МСЭ гражданин может обжаловать это решение. Раньше для этого необходимо было приехать в Главное или Федеральное бюро. Теперь процедура обращения в вышестоящее бюро значительно упростится. Граждане смогут подать заявление об обжаловании в бюро по месту жительства, после чего будет организовано дистанционное проведение экспертизы специалистами Главного или Федерального бюро.

В настоящее время действует порядок установления инвалидности, который предполагает возможность выбора гражданином формы проведения экспертизы - очной (с личным присутствием) или заочной (без личного присутствия, когда МСЭ проводится по представленным медицинским документам). Теперь гражданин сможет выбрать дистанционную форму при обжаловании решения бюро МСЭ или Главного бюро.

Информационные технологии уже внедрены в работу службы медико-социальной экспертизы - налажено электронное взаимодействие с медицинскими организациями. Направления на МСЭ поступают в бюро в электронном виде, без участия пациента. Граждане оповещаются о каждом этапе экспертизы (поступлении направления, дате и времени экспертизы и т. д.) посредством SMS, телефонного звонка, а также в личном кабинете на портале Госуслуги.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-00-01;

• направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте: www.54.gbmse.ru.