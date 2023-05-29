«Это орешки с начинкой»: новосибирец купил кешью и обнаружил внутри червей

Испорченный товар сибиряк приобрел в местном универсаме на улице Ленина.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирец купил в одном из магазинов орехи кешью. После открытия упаковки мужчину ждал неприятный сюрприз в виде червей и личинок. Публикация появилась в группе «АСТ-54».
Испорченный товар сибиряк приобрел в местном универсаме на улице Ленина. Цена за упаковку составила 93 рубля без скидки.
Мужчина отметил, что червивые кешью лежали на полке рядом с другими орехами. Однако позже товар убрали.
В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Кто-то посочувствовал местному жителю, а кто-то принялся иронизировать.
− Это орешки с начинкой, − отметил один из новосибирцев.
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