«Это орешки с начинкой»: новосибирец купил кешью и обнаружил внутри червей

Испорченный товар сибиряк приобрел в местном универсаме на улице Ленина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирец купил в одном из магазинов орехи кешью. После открытия упаковки мужчину ждал неприятный сюрприз в виде червей и личинок. Публикация появилась в группе «АСТ-54».

Испорченный товар сибиряк приобрел в местном универсаме на улице Ленина. Цена за упаковку составила 93 рубля без скидки.

Мужчина отметил, что червивые кешью лежали на полке рядом с другими орехами. Однако позже товар убрали.

В комментариях пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. Кто-то посочувствовал местному жителю, а кто-то принялся иронизировать.

− Это орешки с начинкой, − отметил один из новосибирцев.

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