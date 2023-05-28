«Огонь распространился на соседний участок»: в Новосибирске загорелся частный дом

Пожар было видно из окон многоэтажек. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске загорелся частный дом. ЧП произошло вечером 28 мая в Первомайском районе на улице Пихтовая.

- Горел частный дом. Огонь распространился на надворные постройки на соседнем участке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар уже потушили. Информации о пострадавших пока не поступало.

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