«Огонь распространился на соседний участок»: в Новосибирске загорелся частный дом

Пожар было видно из окон многоэтажек.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске загорелся частный дом. ЧП произошло вечером 28 мая в Первомайском районе на улице Пихтовая.
- Горел частный дом. Огонь распространился на надворные постройки на соседнем участке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пожар уже потушили. Информации о пострадавших пока не поступало.
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