«Его вес 130 грамм»: новосибирский ветеринар прооперировал маленького лемура

Вес лемура был всего 130 грамм. Фото: t.me/dr_Tselikov

Новосибирский ветеринар прооперировал маленького лемура. Как рассказал врач Александр Целиков, животное принесли ему около двух месяцев назад.

- Это синигальский галако и его вес около 130 грамм. У него был перелом бедренной кости. Происхождение травмы неизвестно, вероятно неудачное падение, - рассказал КП-Новосибирск Александр Целиков, ветврач.

Вес пациента стал главным осложнением во время операции. Несмотря на это ему вставили спицы длиной 1 миллиметр.

- Сейчас он чувствует себя отлично, - отметил доктор.

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