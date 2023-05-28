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НовостиПроисшествия28 мая 2023 12:59

В Новосибирске «Toyota Cresta» снесла столб электропередач

На месте работает полиция
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Иномарка снесла столб. Фото: скриншот из видео в группе "АСТ-54"

Иномарка снесла столб. Фото: скриншот из видео в группе "АСТ-54"

В Новосибирске «Toyota Cresta» снесла столб электропередач. ДТП произошло на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

- Вроде все живы, сработала подушка безопасности на переднем сидении. Было слышно резкое торможение, но при этом следов от шин не видно. Пыль стояла, - говорится в посте.

Как сообщают очевидцы, на месте работает полиция.

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