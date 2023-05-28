В Новосибирске перестал гореть Вечный огонь на Монументе славы: рассказываем, что произошло

Вечный огонь не горел днем. Фото: предоставлено читателем
Сегодня днем 28 мая новосибирцы заметили, что на Монументе славы перестал гореть вечный огонь. Они были очень удивлены.
- Гуляли днем в том районе, зашли на мемориал, а огонь не горел, - рассказал КП-Новосибирск читатель.
КП-Новосибирск позвонила Анне Терешковой, вице-мэру Новосибирска. Она объяснила, что произошло.
- Это был временный скачок напряжения. Сейчас уже все снова работает, - рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.
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