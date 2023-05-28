Тополь упал на провода. Фото: телеграм-канал АО "РЭС"

В Новосибирске упавший тополь оставил жителей домов улицы 40 лет Октября без света. Дерево оборвало несколько линий электропередач. На место выезжали специалисты.

- Для начала потребовалось освободить линию от ствола и веток, потребовалось применение специального инструмента и привлечение спецтехники, - сообщается в телеграм-канале АО «РЭС».

Свет вернулся в дома горожан только ночью 28 мая.

Сейчас специалисты устанавливают причину падения тополя и будут прорабатывать этот вопрос с администрацией района.

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