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НовостиОбщество28 мая 2023 4:30

В Новосибирске упавший тополь оставил жителей домов улицы 40 лет Октября без света

Подачу электроэнергии восстановили только ночью 28 мая
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Тополь упал на провода. Фото: телеграм-канал АО "РЭС"

Тополь упал на провода. Фото: телеграм-канал АО "РЭС"

В Новосибирске упавший тополь оставил жителей домов улицы 40 лет Октября без света. Дерево оборвало несколько линий электропередач. На место выезжали специалисты.

- Для начала потребовалось освободить линию от ствола и веток, потребовалось применение специального инструмента и привлечение спецтехники, - сообщается в телеграм-канале АО «РЭС».

Свет вернулся в дома горожан только ночью 28 мая.

Сейчас специалисты устанавливают причину падения тополя и будут прорабатывать этот вопрос с администрацией района.

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